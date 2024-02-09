Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян

У відкритому листі наведені приклади підтримки війни російськими спортсменами

Українські спортсмени звернулись до влади Франції з проханням не допускати до Олімпіади-2024 росіян і білорусів, які підтримують війну.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Його надіслано президенту Франції Еммануелю Макрону, меру Парижа Анн Ідальго, міністерці спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та голові Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

У відкритому листі наведені приклади підтримки війни російськими спортсменами, які вже отримали ліцензії на Ігри. Йдеться про тхеквондиста Владислава Ларіна та борців Заурбека Сідакова та Заура Угуєва.

Раніше Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024.

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