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На війні загинув BMX-райдер з Харкова

Сьогодні 16:49 157 0
На війні загинув BMX-райдер з Харкова

Джерело - Чемпіон.

На війні загинув український спортсмен Олександр Парвадов, який зазнав смертельних поранень через атаку російського FPV-дрона.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Олександр приєднався до лав ЗСУ у 2022 році, де служив у складі 127-ї окремої бригади Сил Територіальної Оборони Збройних Сил України. Боронив країну від ворога на Донецькому і Запорізькому напрямках.

Життя 32-річного героя обірвалося 20 лютого внаслідок атаки ворожого дрону на Запоріжжі.

До повномасштабної війни Парвадов професійно займався сноубордингом та екстремальним катанням на BMX-велосипеді. У Харкові був активним учасником харківської ВМХ-спільноти Street Culture. Разом із командою об’їздив різні міста України, популяризуючи, зокрема, екстремальні види спорту. 

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув фанат київського Динамо.Напередодні з'явилася інформація про смерть представника ультрасу сімферопольської Таврії.

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