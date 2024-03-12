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На війні загинув бронзовий призер чемпіонату Європи

Сьогодні 10:53 141 0
На війні загинув бронзовий призер чемпіонату Європи
#війна, #НОК

Джерело - Чемпіон.

На війні загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи, веслувальник Дмитро Губанов.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

28-річний спортсмен приєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року, але про його смерть стало відомо лише зараз. У Дмитра залишилися дружина та донька.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув фанат київського Динамо.Напередодні з'явилася інформація про смерть представника ультрасу сімферопольської Таврії.

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