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Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи

Це друга медаль для Соломії на ЧЄ
Сьогодні 21:39 109 0
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
#Соломія Винник

Джерело - Чемпіон.

Соломія Винник завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 57 кг.

У поєдинку за медаль українка перемогла турецьку борчиню Ельвіру Камалоглу (10:6)

Це друга медаль для Винник на ЧЄ, раніше Соломія здобувала срібну нагороду у 2020 році.

У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).

Чемпіонкою Європи стала Ірина Коляденко, яка у фіналі перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію

Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч зазнала поразки від чинної чемпіонки Європи в поєдинку за золото.

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

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