Джерело - Чемпіон.
Соломія Винник завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 57 кг.
У поєдинку за медаль українка перемогла турецьку борчиню Ельвіру Камалоглу (10:6)
Це друга медаль для Винник на ЧЄ, раніше Соломія здобувала срібну нагороду у 2020 році.
У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).
Чемпіонкою Європи стала Ірина Коляденко, яка у фіналі перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію
Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч зазнала поразки від чинної чемпіонки Європи в поєдинку за золото.
Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.
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