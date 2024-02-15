Осняч здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби

Третя срібна медаль для збірної України з жіночої вільної боротьби.

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Осняч здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 76 кг.

У фіналі українка поступилась чинній чемпіонці Європи та бронзовій призерці Олімпіади-2020 Ясемін Адар з Туреччини – 1:10.

Це перша медаль Осняч на чемпіонатах Європи.

Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка у фіналі поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Також золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко.

Наразі у збірної України 7 медалей на чемпіонаті Європи 2024 з боротьби (4 срібла та 3 бронзи).

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!