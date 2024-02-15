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Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби

Змагання тривають у Бухаресті.
Сьогодні 20:32 122 0
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби

Джерело - Чемпіон.

18-річна Аліна Філіпович здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 59 кг.

У фіналі українка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Філіпович перемогла нейтральну спортсменку з білоруським паспортом Олесю Гетманову, а у фінал вийшла на відмові суперниці - представниця Молдови Анастасія Нікіта не вийшла на килим.

Раніше Олександр Грушин здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 63 кг, Жан Беленюк завоював бронзу, також бронзовим призером став Парвіз Насібов та Ярослав Фільчаков у ваговій категорії до 82 кг.

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

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