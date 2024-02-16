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Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи

Для Ірини це вже третє золото на ЧЄ
Сьогодні 20:35 133 0
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
#Ірина Коляденко

Джерело - Чемпіон.

Ірина Коляденко стала чемпіонкою Європи з боротьби у ваговій категорії до 65 кг.

У фіналі українська борчиня перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію (6:0).

Для Коляденко це вже третє золото на чемпіонатах Європи, також вона була бронзовою призеркою ЧЄ. Окрім того, в добірці Ірини срібло та бронза чемпіонатів світу та третє місце на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Ця медаль стала для збірної України вже 10 на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).

Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка у фіналі поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч поступилась чинній чемпіонці Європи в поєдинку за золото.

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

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