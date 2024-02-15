Сова-Ріжко виборола срібло чемпіонату Європи з боротьби

Джерело - Чемпіон.
Тетяна Сова-Ріжко здобула срібну нагороду чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 68 кг.
У фіналі українка поступилась чинній чемпіонці світу Бусе Тосун з Туреччини.
Для Сова-Ріжко - це четверта медаль на чемпіонаті Європи та друге срібло. Також вона вигравала турнір у 2022 році (вагова категорія до 65 кг).
Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка у фіналі поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану.
У збірної України наразі шість медалей на чемпіонаті Європи з боротьби.
Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.
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