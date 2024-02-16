Джерело - Чемпіон.
Юлія Ткач-Остапчук здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.
У поєдинку за медаль українська борчиня перемогла шведку Юханну Ліндборг (8:6)
Для Ткач-Остапчук ця нагорода стала дев'ятою на чемпіонатах Європи - 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.
У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).
Чемпіонкою Європи стала Ірина Коляденко, яка у фіналі перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію
Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч зазнала поразки від чинної чемпіонки Європи в поєдинку за золото.
Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.
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