Юлія здобула свою дев'яту медаль на європейських першостях

Джерело - Чемпіон.

Юлія Ткач-Остапчук здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

У поєдинку за медаль українська борчиня перемогла шведку Юханну Ліндборг (8:6)

Для Ткач-Остапчук ця нагорода стала дев'ятою на чемпіонатах Європи - 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.

У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).

Чемпіонкою Європи стала Ірина Коляденко, яка у фіналі перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію

Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч зазнала поразки від чинної чемпіонки Європи в поєдинку за золото.

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

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