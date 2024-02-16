Головне
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:35 2816 1
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 21:39 106
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Сьогодні 21:17 137
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Сьогодні 21:01 142
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Сьогодні 19:05 5482
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Сьогодні 18:59 314
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Сьогодні 18:44 246
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Сьогодні 17:40 299
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків
Сьогодні 11:53 75478 7
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Сьогодні 11:19 597
Прямі трансляції

Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи

Юлія здобула свою дев'яту медаль на європейських першостях
Сьогодні 21:01 142 0
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
#Юлія Ткач-Остапчук

Джерело - Чемпіон.

Юлія Ткач-Остапчук здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.

У поєдинку за медаль українська борчиня перемогла шведку Юханну Ліндборг (8:6)

Для Ткач-Остапчук ця нагорода стала дев'ятою на чемпіонатах Європи - 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.

У пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби (1 золото 4 срібла та 5 бронз).

Чемпіонкою Європи стала Ірина Коляденко, яка у фіналі перемогла колишню українку Катерину Зелених, яка представляє Румунію

Раніше срібну медаль здобула 18-річна Аліна Філіпович, яка поступилась 29-річній Альоні Колесник з Азербайджану. Золотий фінал програла Тетяна Сова-Ріжко, також Анастасія Осняч зазнала поразки від чинної чемпіонки Європи в поєдинку за золото.

Чемпіонат Європи у Бухаресті триватиме до 18 лютого.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 2816 1
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків 75478 7
Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку 2733
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 5482
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 4855
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14373 1
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10831
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21327
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22894 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49062
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33876 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 94640