Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва завоювала бронзову нагороду Гран-прі з фехтування в Досі.
На шляху до нагороди українка перемогла естонку Вероніку Зуйкову (12:11) та француженку Марі-Флоранс Кандассамі (11:10).
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У півфіналі Варфоломеєва програла італійці Джулії Ріцці (12:15).
Для Дар’ї це перша нагорода на рівні турніру Гран-прі.
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