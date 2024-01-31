Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 436
Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему, Манчестер Сіті розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
Вчора 23:30 118
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 144
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 300
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 766 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1692
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2603
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 556
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 934
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 06:33 19086
Прямі трансляції

Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі

Для Дар’ї це перша нагорода на рівні турніру Гран-прі
Вчора 23:17 144 0
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі

Джерело - Чемпіон.

Українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва завоювала бронзову нагороду Гран-прі з фехтування в Досі.

На шляху до нагороди українка перемогла естонку Вероніку Зуйкову (12:11) та француженку Марі-Флоранс Кандассамі (11:10).

  "Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови

У півфіналі Варфоломеєва програла італійці Джулії Ріцці (12:15).

Для Дар’ї це перша нагорода на рівні турніру Гран-прі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ 2603
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці 934
Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі 1012
Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом 933
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 19086
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1692
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34781
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86679
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27349
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358354 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58985
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10248 2