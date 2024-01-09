Головне
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій
Сьогодні 18:12 468 1
CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 18:58 234
Джима пропустить чемпіонат Європи-2024
Сьогодні 18:25 192
Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими
Сьогодні 14:56 539
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати
Сьогодні 14:26 954
Динамо цікавиться захисником Славії
Сьогодні 13:26 437
Нападник Діли перейшов до Ворскли
Сьогодні 13:11 434
Юрченко близький до переходу у Металіст 1925
Сьогодні 12:41 360
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 12:24 39339 1
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 3701
Блоги
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови Андрій Дунець
Сьогодні 20:18 298
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів Андрій Дунець
Сьогодні 19:46 231
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Андрій Дунець
Вчора 21:30 6943
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Valeriy Ruchka
Вчора 19:39 4027
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра
Вимоги Лобановського: з'явилися фото легендарних конспектів Метра Андрій Дунець
06.01.2024 12:00 6541
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2024 11:39 24125 6
45 років від народження золотого голосу українського біатлону
45 років від народження золотого голосу українського біатлону Максим Буйдин
06.01.2024 10:57 7073
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
06.01.2024 09:46 9868
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Андрій Твердохліб
06.01.2024 09:43 9751 2
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
04.01.2024 14:00 2745
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Андрій Твердохліб
04.01.2024 11:24 15434
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико
Довбик віддав ефектний гольовий пас у матчі Ла Ліги проти Атлетико Андрій Дунець
03.01.2024 23:50 1632
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол
Не автоспортом єдиним. Легендарний Шумахер обожнював футбол Андрій Твердохліб
03.01.2024 13:25 3720
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55
Червоний Барон - символ швидкості. Міхаелю Шумахеру - 55 Valeriy Ruchka
03.01.2024 11:10 9708
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України
Відео дня: польський шахіст відмовився тиснути руку росіянину, що підтримує війну проти України Андрій Дунець
03.01.2024 10:51 1455
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі
Перший пішов: Яремчук забив свій дебютний гол у Ла Лізі Андрій Дунець
02.01.2024 23:02 2021
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ Андрій Дунець
02.01.2024 18:23 27548
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020
Історія дня: Надаль феєрично повернувся у великий теніс, обігравши переможця US Open-2020 Андрій Дунець
02.01.2024 14:13 3881
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics
A Ukrainian lawyer appealed to the CAS and challenged russia's admittance to the Olympics Андрій Твердохліб
02.01.2024 12:51 901
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо
Шовковському - 49! Найкращі пенальті, які "взяв" СаШо Valeriy Ruchka
02.01.2024 09:23 18402
Прямі трансляції

"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови

Майже без акценту!
Сьогодні 20:18 Андрій Дунець 305 0
"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови
#Ольга Харлан

Джерело - Інстаграм Ольги Харлан.

Знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан похизувалася рівнем володіння українською мовою Луїджі Самеле – свого коханого з Італії.

На тематичне запитання від підписників у інстаграмі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 просто надала слово бойфренду.

"Слава Україні! Путін – х**ло!" – коротко і ясно відповів італієць.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, Харлан посіла третє місце в рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року за версією АСЖУ.

Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати 954
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 6946
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі 3701
Стала відома причина смерті Шершуна Стала відома причина смерті Шершуна 1420
Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном 1093
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 39339 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37898
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17640 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150455
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46768
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89402 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17590 2