"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови

Джерело - Інстаграм Ольги Харлан.
Знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан похизувалася рівнем володіння українською мовою Луїджі Самеле – свого коханого з Італії.
На тематичне запитання від підписників у інстаграмі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 просто надала слово бойфренду.
"Слава Україні! Путін – х**ло!" – коротко і ясно відповів італієць.
Відео (обережно, нецензурна лексика!)
Нагадаємо, Харлан посіла третє місце в рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року за версією АСЖУ.
Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua