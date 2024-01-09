"Путін – х**ло": італійський хлопець Харлан продемонстрував своє знання української мови

Майже без акценту!

Джерело - Інстаграм Ольги Харлан.

Знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан похизувалася рівнем володіння українською мовою Луїджі Самеле – свого коханого з Італії.

На тематичне запитання від підписників у інстаграмі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 просто надала слово бойфренду.

"Слава Україні! Путін – х**ло!" – коротко і ясно відповів італієць.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, Харлан посіла третє місце в рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року за версією АСЖУ.

Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам

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