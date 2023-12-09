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Беленюк: МОК абсолютно у своїй манері все підготував і зробив, як і хотів

Беленюк прокоментував допуск росіян на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні 12:24 175 0
Беленюк: МОК абсолютно у своїй манері все підготував і зробив, як і хотів
#Жан Беленюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Міжнародний олімпійський комітет давно планував повернути росіян та білорусів на Олімпіаду.

Про це заявив Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк.

"Я від самого початку, спостерігаючи за тенденцією та кроками, які робить МОК, одразу казав, що вони зараз робитимуть усе, щоб їх допустити. Для мене це не стало великим сюрпризом. МОК абсолютно у своїй манері все підготував і зробив, як і хотів ще давно. І його попередні кроки лише це підтверджували. Ми зараз з ними — з нейтральним статусом, хоча я вважаю, що він абсолютно фейковий — змагаємося.

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У греко-римській боротьбі вони є, нашим борцям доводиться виходити проти росіян і білорусів, щоб здобути ліцензію на Олімпіаду, не давати можливості просто проходити нас, без боротьби відбиратися. Насамперед питання до МОК. Якби не було нових рекомендацій... Звісно, зараз усі федерації киватимуть у бік МОК і казатимуть: якщо вони зняли ці обмеження, чому ми маємо їх продовжувати?

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Наприклад, очільник нашої федерації — член виконкому МОК, безпосередньо та людина, яка була при ухваленні цього рішення. Звісно, він у своїй федерації — зважаючи на його зв'язки з Росією, вищим керівництвом цієї держави — буде точно в цьому фарватері далі робити кроки. Наша федерація — одна з перших, хто після оновлених рекомендацій одразу допустила росіян.

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І ми про це казали заздалегідь: якщо МОК дасть нові рекомендації, у нашому виді спорті ми ніяк не втримаємо ситуацію жодним чином. Російське лобі дуже сильне. Є нове тлумачення від Мінмолодьспорту, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях: чемпіонатах світу, Європи, де росіяни присутні під нейтральним прапором. Що стосується Олімпіади, думаю, буде окреме рішення, і ми дізнаємося про нього згодом", – сказав Беленюк.

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