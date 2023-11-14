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«Вільні та руйнівні»: У складі ЗСУ з’явилася рота ударних БпЛА «ФАВОРИТ»

Сьогодні 15:50 236 0
«Вільні та руйнівні»: У складі ЗСУ з’явилася рота ударних БпЛА «ФАВОРИТ»

Джерело - Чемпіон.

Назву "ФАВОРИТ" отримав оновлений підрозділ ЗСУ, що спеціалізується на проведенні розвідувальних та ударних місій за допомогою дронів. У "РУБАК", тобто роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, увійшли досвідчені воїни та пілоти з-поміж представників єдиноборств та інших видів спорту.

Нова рота діє під командуванням Дениса Перча — співзасновника й віцепрезидента Української федерації MAA (UFMAA), віцепрезидента професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC, який з перших днів вторгнення захищає Україну у складі ЗСУ. Більшість воїнів "ФАВОРИТУ" — його друзі, а також спортсмени та тренери.

"У нас дуже близькі та дружні стосунки, багатьох з побратимів я знаю вже багато років. Це допомагає на полі бою, бо працюємо як один механізм. Зараз ми постійно переміщуємось по країні, зміцнюючи позиції ЗСУ та ТрО на найгарячіших точках", — розповідає Денис.

Бійців підрозділу об’єднує не лише захоплення спортом, а й професійне знання військової справи, яке вони здобували на регулярних тренуваннях та під час виконання складних завдань на різних ділянках фронту. 

За словами командира, до складу роти увійшли виключно добре підготовлені та вмотивовані спеціалісти з реальним бойовим досвідом: "Бійці мого підрозділу дійсно професіонали високого рівня. Зібрати всіх разом вартувало певних зусиль, але це важливий крок для нашої перемоги. Вдячний командуванню, що саме мені випала честь керувати цим підрозділом. З багатьма хлопцями ми вже працювали разом. Тут всі поєднані однією метою — якнайбільше знищувати ворога та наближати перемогу".

До моменту створення "ФАВОРИТУ" Денис служив у розвідувальній роті, де пройшов шлях від розвідника до командира. У вересні 2022 року бійці під його керівництвом брали участь у контрнаступі на Харківщині, виконували бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Попри відданість військовій справі, Денис не полишає спорт та продовжує залучатись до розвитку MMA в Україні. Завдяки зусиллям UFMMA, українські бійці регулярно посідають найвищі сходинки на міжнародних турнірах, а ліга WWFC входить в топ-10 рейтингу з понад 400 професійних ліг, який нині очолює UFC.

Забезпечення підрозділу усім необхідним для виконання бойових завдань на передовій, в тому числі закупівля дронів, буде проходити за підтримки меценатів.

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