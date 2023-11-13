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Корм'є: Нганну програв Ф'юрі, але дідько, як же Френсіс виступив

Сьогодні 20:05 221 0
Корм'є: Нганну програв Ф'юрі, але дідько, як же Френсіс виступив
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Boxing Scene.

Френсіс Нганну (0-1, 0 КО) провів достойний бій проти чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це заявив колишній чемпіон UFC Даніель Корм'є.

"Це був величезний бій. Грандіозна подія для Френсіса у фінансовому плані та для його профайлу. Це найкраще, що могло з ним статися. Але UFC просто збирається рухатися далі. Знаю, що ніхто не розчарований Нганну. У всякому разі, це справді допомагає розвитку спорту. Думаю, це важлива подія, принаймні для мене. Я вже казав, що вважаю, що Френсіс програв.

  Пуар’є: Виступ Нганну в бою з Ф’юрі – це перемога для ММА

Але це не значить, що я його ненавиджу. Просто я рахував раунди інакше, але дідько, як же він виступив. Він мав такий вигляд, ніби належить до світу боксу. Був таким радим за Нганну, так пишався ним. Це було чудово бачити. Френсісу зараз немає сенсу сидіти без діла. Але коли заробляєш такі гроші, як у тому бою - можна певний час і побайдикувати", - сказав Корм'є

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