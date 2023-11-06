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Пуар’є: Виступ Нганну в бою з Ф’юрі – це перемога для ММА

Дастін Пор’є прокоментував перемогу Тайсона Ф’юрі над Френсісом Нганну
Сьогодні 16:10 135 0
Пуар’є: Виступ Нганну в бою з Ф’юрі – це перемога для ММА
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Дастін Пуар’є

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну (0-1, 0 КО) провів неймовірний бій проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній претендент на титул UFC у легкій вазі Дастін Пуар’є.

"Нганну – це боєць, який почав займатися змішаними єдиноборствами не з 14, 15 чи 16 років, як сучасні діти, а в більш пізньому віці, і провів там невеликий період кар’єри.

Побачити, як він не лише вийшов на боксерський ринг, а ще й, можливо, виграв свій перший бій – це неймовірно. Це перемога для ММА, тому що це показує, наскільки добре ми обізнані в усіх аспектах бою, про що ми й так знали раніше.

Це було вражаюче, тому що Тайсон Ф’юрі, мабуть, є одним із найкращих супертяжів, які коли-небудь ходили на землі", – сказав Пуар’є.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

Раніше повідомлялося, що Нганну хоче отримати реванш з Ф’юрі.

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