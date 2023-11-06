Пуар’є: Виступ Нганну в бою з Ф’юрі – це перемога для ММА

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну (0-1, 0 КО) провів неймовірний бій проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
Про це розповів колишній претендент на титул UFC у легкій вазі Дастін Пуар’є.
"Нганну – це боєць, який почав займатися змішаними єдиноборствами не з 14, 15 чи 16 років, як сучасні діти, а в більш пізньому віці, і провів там невеликий період кар’єри.
Побачити, як він не лише вийшов на боксерський ринг, а ще й, можливо, виграв свій перший бій – це неймовірно. Це перемога для ММА, тому що це показує, наскільки добре ми обізнані в усіх аспектах бою, про що ми й так знали раніше.
Це було вражаюче, тому що Тайсон Ф’юрі, мабуть, є одним із найкращих супертяжів, які коли-небудь ходили на землі", – сказав Пуар’є.
Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.
Раніше повідомлялося, що Нганну хоче отримати реванш з Ф’юрі.