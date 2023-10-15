Бах: Попросив вивчити питання створення Олімпійських ігор з кіберспорту

Джерело - Olympics.

У майбутньому можуть з'явитися Олімпійські ігри з кіберспорту.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити питання створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Ми обрали підхід, який дозволить нам бути активними в кіберспортивному просторі, залишаючись вірними нашим цінностям, якими ми керувалися понад століття.

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Що стосується кіберспорту, наші цінності були і залишаються червоною лінією, яку ми не перетнемо. Наша кришталево чітка позиція завойовує все більше поваги серед кіберспортивної спільноти. Один із провідних видавців навіть адаптував свою популярну гру, щоб повністю відповідати нашим олімпійським цінностям – щоб гравці стріляли по мішенях, а не по людях.

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Спираючись на досвід цієї Олімпійської віртуальної серії, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року. У Сінгапурі ми побачили доказ того, що наш комплексний підхід працює. Ми успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти.

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Молодше покоління має абсолютно новий спосіб мислення. Зараз вони живуть цифровим життям. Ми не повинні ігнорувати їхні думки, якщо не хочемо поставити під загрозу своє власне майбутнє. Ми повинні дати їм можливість керувати нами своїм молодим мисленням.

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Ми повинні розробити цілісний аналіз можливостей і ризиків ШІ, а потім негайно почати діяти. Із задоволенням повідомляю, що ця робота вже ведеться. Якщо справи підуть добре, ви можете побачити перші наслідки цього вже в Парижі.

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Сьогодні спорт змушений конкурувати за час та увагу молоді. Тому ми повинні достукатися до молоді там, де вона перебуває в цьому цифровому світі. Це не просто технологічний виклик - це демографічний", - сказав Бах.

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