Рішення про включення боксу до програми Олімпіади-2028 відкладено

Представлення боксу на Олімпіаді-2028 в Лос-Анджелесі досі не визначено.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

Після рішення МОК виключити зі свого складу Міжнародну асоціацію боксу (IBA), МОК не визнав інший керівний орган олімпійського боксу.

Тому будь-яке рішення щодо включення боксу до спортивної програми ОІ-2028 відкладено.

