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Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів

Експрезидент ПФЛ України Святослав Сирота з березня 2022 року пішов у ЗСУ мінометником
Сьогодні 21:32 7924 0
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів

Джерело - Чемпіон.

Вихованець київського Динамо Святослав Сирота вже в березні 2022 року захищав нашу територіальну цілісність на сході країни. Експрезидент ПФЛ України потрапив у мінометний підрозділ. В перші два місяці війни 33 дні провів безпосередньо на “нулі”, отримав поранення, після якого тривалий час відновлювався. Максим Розенко розпитав ексголкіпера Дніпра та Вереса про військові будні, евакуацію на БТР та підозріло наполегливі намагання президента МОК Баха надати можливість російським спортсменам виступати на Олімпіаді в Парижі-2024.   

 - Пане Святославе, ви повністю відновилися після поранення? 

 - Є певні зміни після контузії, але з цим просто потрібно звикнути жити. Я лишаюся військовослужбовцем. 

 - Під час роботи мінометником ваш підрозділ ставили до відома про результати роботи? Мовляй, ви, хлопці, добре попрацювали, ми зафіксували, що ціли вражені.  

 - Безумовно, певна інформація доходить. Але головне зробити свою справу. Отримати завдання, відпрацювати цілі і повернутися. Бажано - без втрат. 

 - Під час евакуації на БТР, коли вас пораненого під обстрілами везли в тил, про що думали? 

 -  Мене доставляли з червоної зони до зони, де могли знаходитися медики. Думав, як не впасти. Під час ходи “бехи” краще прив’язатися. У мене такої можливості не було - я був не в тому стані.  

  - З ким з ваших колег зі світу футболу та спорту, які зараз протистояють навалі орків, підтримуєте зв’язок? Можливо, кимось з них взагалі пишаєтесь?

 - Я пишаюся усіма. І тими, хто перебуває на передовій, і тими хто допомагає в тилу. У кожного є свій участок роботи. Не обов’язково бути під артилерійськими обстрілами. Забезпечення - важлива справа. Кухар - дуже важлива спеціальність. 

Спілкуюся з багатьма людьми зі світу футболу та спорту. Виділити хочу Олега Собуцького, який багато років курував і підтримував збірну України з футболу серед ветеранів. Він - не бідна людина. Міг би допомогати в тилу.  Але пішов на фронт, сам зі зброєю боронить країну.    

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- Позаду - рік війни, Україна встояла від російської навали. Що нас чекає далі?

- Війна продовжується, наші хлопці гинуть. Далі нас чекає перемога. Але попереду важкий шлях до неї. 

- Як оцінюєте намагання президента МОК Баха під приводом “щоб не порушувати конвенції ООН по правам людини” повернути російських спортсменів для участі в Олімпіаді? Що потрібно показати Баху, щоб він змінив свою точку зору? 

- Щупальца лобістів від росії запущені по всьому світу. Не можу звинувачувати Баха в співпраці з росіянами, тому що не маю доказів цього. Але людину потрібно судити за його вчинками. Намагання Баха просунути росіян на Олімпійські ігри - зрада світової спортивної спільноти. Неможливо знаходитися поруч з терористами. І тим більше змагатися з ними. На сьогоднішній день вже багато провідних країн світу визнали  росію країною - спонсором тероризму. Всі провідні світові медіа цілий рік показують, що відбувається в Україні. Я не думаю, що Бах сліпий або глухий. Звісно, було б непогано привезти Баха в Бахмут і запропонувати йому там здійснити підготовку російських спортсменів до Олімпіади. За свою позицію Бах має піти з поста президента МОК. А в історії він залишиться як людина, яка підтримала терористів.    

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Максим Розенко, Чемпіон

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