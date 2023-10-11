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Бах: IBA не буде брати участь в олімпійській програмі боксу

Томас Бах прокоментував майбутнє IBA
Сьогодні 23:10 158 0
Бах: IBA не буде брати участь в олімпійській програмі боксу
Фото - Getty Images
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #IBA

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет наразі не розглядається повернення Міжнародної асоціації боксу (IBA) до олімпійських змагань.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"З IBA наразі немає жодного діалогу, для нас ця справа закрита. IBA не буде брати участь в олімпійській програмі боксу.

Справу зроблено. Повне виключення. Ми дали їм чотири роки, але вони не виконали умов, які ми поставили.

Те, як вони зараз поводяться, не дає надії на покращення", - відзначив Бах.

Бах також заявив, що фінансова прозорість і управління в IBA "погіршуються", а суддівство "не відповідає стандартам, яких можна очікувати від олімпійського спорту".

Раніше МОК гарантував, що бокс залишиться у програмі Олімпіади-2028.

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