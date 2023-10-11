Бах: IBA не буде брати участь в олімпійській програмі боксу

Міжнародний олімпійський комітет наразі не розглядається повернення Міжнародної асоціації боксу (IBA) до олімпійських змагань.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"З IBA наразі немає жодного діалогу, для нас ця справа закрита. IBA не буде брати участь в олімпійській програмі боксу.

Справу зроблено. Повне виключення. Ми дали їм чотири роки, але вони не виконали умов, які ми поставили.

Те, як вони зараз поводяться, не дає надії на покращення", - відзначив Бах.