Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3717
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 16:15 1321
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 16:14 1395
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Сьогодні 16:10 73
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Сьогодні 15:51 176
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Сьогодні 15:42 174
Гірник-Спорт переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:14 190
Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі
Сьогодні 12:37 263
Рейнджерс розгромив Баффало, Коламбус поступився Філадельфії: результати матчів НХЛ
Сьогодні 10:37 370
Президент WBO: Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію
Сьогодні 10:21 305
Прямі трансляції

Африканські країни просили дозволити росіянам виступати з прапорами

Сьогодні 14:21 285 0
Африканські країни просили дозволити росіянам виступати з прапорами
Фото: Getty Images
#Томас Бах

Джерело - Чемпіон.

Африканські країни закликали скасувати санкції проти російських спортсменів.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"Під час форму атлетів МОК, на якому були присутні близько 400 спортсменів зі 180 країн, де ми отримали заклик, особливо від африканських країн, які попросили розглянути питання про скасування обмежень і дуже суворих умов, прийнятих щодо окремих нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.

  МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії

Вони попросили дати можливість виступати з національними прапорами, гімнами та іншими символами національної ідентифікації", - сказав Бах.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1651
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 11927
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1544 1
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2551
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1321
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1395
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49570
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55161
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23409
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62338
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12660 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16988 6