Африканські країни просили дозволити росіянам виступати з прапорами

Африканські країни закликали скасувати санкції проти російських спортсменів.

Про це розповів президент МОК Томас Бах.

"Під час форму атлетів МОК, на якому були присутні близько 400 спортсменів зі 180 країн, де ми отримали заклик, особливо від африканських країн, які попросили розглянути питання про скасування обмежень і дуже суворих умов, прийнятих щодо окремих нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.