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Гутцайт - про Олімпіаду-2024: МОК надсилав запрошення всім країнам, окрім білорусі та росії

Сьогодні 11:56 336 0
Гутцайт - про Олімпіаду-2024: МОК надсилав запрошення всім країнам, окрім білорусі та росії

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді і спорту України працювало над тим, щоб росію і білорусь не запросили на Олімпійську ігри-2024.

Про це розповів очільник міністерства та президент НОК Вадим Гутцайт.

"Я декілька разів збирав президентів федерацій, декілька разів спілкувався з нашими спортсменами. Коли було прийнято рішення щодо змін рекомендацій щодо спортсменів з Росії та Білорусі... Ми збиралися і вирішували це питання, тому що ми на той час не знали, чи буде МОК допускати Росію та Білорусь офіційно як країни до Олімпійських ігор.

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"Чи будуть вони брати участь в міжнародних змаганнях під своїми прапорами. Ми не знали. Тому ми зібралися і вирішили це питання. Що якщо на міжнародних змаганнях будуть спортсмени з росії та білорусі, то ми у тих змаганнях участі брати не будемо. Практично до цього часу ми пропустили тільки ЧС з дзюдо, але ті, хто мають змогу виграти, отримати ліцензію... Вже спортсмени отримують цю ліцензію. На останньому міжнародному турнірі наші дзюдоїсти...

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Коли 26 липня був змінений наказ щодо участі... Коли ми вже 26 липня отримали запрошення до участі на Олімпіаді-2024... Так, МОК надсилав запрошення всім країнам, але не надіслав Білорусі та Росії. Тому на той час ми зрозуміли, що наша боротьба, яку ми робили всі разом... І федерації, і спортсмени, і всі ті, хто хотів долучитися... Не ті, хто в той час був проти, що потрібно приймати участь взагалі по всім змаганням...

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Просто люди не розуміють, що ми працювали над цим питанням, щоб росія і білорусь не були запрошені. Якщо б ми не працювали, то я не впевнений, що Росія та Білорусь не отримали б запрошення як офіційні країни. Ми працювали з 28 березня, коли була змінена рекомендація.

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Я кожного дня працював над цим питанням, багато спортсменів і федерацій були проти того, щоб МОК запросив на Олімпіаду росію та білорусь під своїми прапорами. Тому ми працювали, працювали, працювали. І коли ми вже отримали запрошення, а ті країни не отримали... Але все одно ще рішення немає. Ще рішення немає, як вони прийматимуть участь. Тому ми тільки прийняли рішення, що ми будемо приймати участь у кваліфікаційних змаганнях, і щоб наши спортсмени отримали ліцензії", - сказав Гутцайт.

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