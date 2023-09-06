Гутцайт: Я вірю в те, що росіяни можуть самі відмовитись від участі в Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт вірить у пропуск Олімпіади російськими спортсменами.

Про це він розповів у Сніданку 1+1.

"Ми робимо все, щоб їх не було. Я вірю в те, що вони можуть самі відмовитись. Тому що багато спортсменів, які, вони вважають, що вони сильні, не отримають ліцензії. В командах вони взагалі не будуть брати участь, а вони звикли бути найкращими, розумієте? А тут їх немає, прапора немає, ніяких символік, нема нічого. Хто це? Що це за спортсмени? Розумієте?

І тому я вірю в те, що вони можуть... Тому що вже в 2024 році є запропонована ідея у них всередині країни проводити альтернативні якісь змагання. Тобто це може бути якесь альтернативне змагання, і вони можуть вирішити не поїхати.

Але у нас є своя мета, щоб на відкритті Олімпійських Ігор був прапор України, щоб наші спортсмени пройшли по стадіону, весь світ побачив наших спортсменів, побачив, що Україна була, є і буде", - сказав Гутцайт.

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