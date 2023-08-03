Голосування щодо звільнення Гутцайта було перенесено

Сьогодні відбулось засідання Комітету молоді та спорту

Сьогодні відбулось засідання Комітету молоді та спорту, де згідно з порядком денним мали розглядати постанову про звільнення Вадима Гутцайта з посади Міністра молоді та спорту України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України

Жан Беленюк розповів, що "зазначене питання розглядали, але голосування з технічних причин було перенесено на наступне засідання".

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