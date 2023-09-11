Гутцайт: МОК надав можливість кожній федерації допускати росіян під нейтральним прапором

Президент НОК України прокоментував доапуск росіян на змагання

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт прокоментував допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"28 березня МОК змінив рекомендацію. Він надав можливість кожній окремій федерації допускати росіян під нейтральним прапором або не допускати. За певними критеріями. За тими критеріями, над якими я особисто, міністерство й НОК працювали весь рік.

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Тому що я писав листи до МОК, що всі спортсмени з Росії та Білорусі є в збройних силах РФ, виступають за клуби ЦСКА чи Динамо. І в критерії це увійшло. А коли 28 березня була змінена рекомендація, ми вирішили разом з президентами федерацій, з нашими топовими спортсменами не брати участь у міжнародних змаганнях. І взагалі йшла мова про бойкот Олімпіади, якщо туди допустять росіян і білорусів.

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Тому йде робота, йде боротьба. Ми працюємо над тим, щоб їх не було на Олімпійських іграх. Але, на жаль, те, що їх вже повернули під нейтральним прапором, ми працювали й працюємо, щоб їх не було. Але все ж таки деякі федерації їх допускають. Ми працюємо надалі, ми не виключаємо, що вони взагалі не будуть брати участь в ОІ. Ми багато речей не виключаємо. Але ми не зупиняємось", - сказав Гутцайт.

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