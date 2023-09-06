Гутцайт: Коли вся країна казала, що Гутцайт нічого не робить, Гутцайт в цей час просто мовчки робив

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт допомагав у ситуації, коли фехтувальниця Ольга Харлан не потиснула руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу.

Про це він розповів у етері Снадінку з 1+1.

"Я не просто знаю, я був поряд увесь цей час, і мені дуже було приємно, коли це сталося, і Ольга зробила те, що вона повинна була зробити від щирого серця. Коли вся країна казала, що Гутцайт нічого не робить, Гутцайт в цей час просто мовчки робив.

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І на наступний день, коли вже країна сказала, що супер, все зробили, молодці чиновники, але не згадали Гутцайта. Тому я був поруч", - сказав Гутцайт.

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