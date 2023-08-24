Підсумки змагань за 23 серпня

Джерело - Чемпіон.

23 серпня у Будапешті відбувся 5-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 5-ий день ЧС-2023 було розіграно чотири комплекти медалей. Українці не виступали у фіналах. Вони виступали у кваліфікаціях. Так, у бігу на 800 м Ольга Ляхова та Наталія Кроль не змогли кваліфікуватися до півфіналу. Кваліфікацію змагань зі стрибків з жердиною не подолав Владислав Малихін. Українські легкоатлетки Марія Сіней, Наталія Стребкова та Ірина Климець відповідно не подолали кваліфікацію у потрійному стрибку, бігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами та у змаганнях з метання молота. У цей день найкраще серед українців виступила Марина Бех-Романчук, яка з першої спроби відібралася до фіналу.

Щодо фіналів, що найбільш напруженим був у стрибках з жердиною в жінок. Ніна Кеннеді (Австралія) та Кеті Мун (США) поділили чемпіонство, показавши однакові результати і обидві отримали золоті медалі. Срібну медаль у цій дисципліні не вручали. Британець Джош Керр виграв змагання з бігу на дистанції 1500 метрів. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) виграла змагання у бігу на 400 метрів, а норвежець Карстен Вархольм був першим у бігу 400 метрів з бар'єрами.

Переможці та призери ЧС за 23 серпня:

Стрибки з жердиною, жінки

1. Ніна Кеннеді (Австралія)

1. Кеті Мун (США)

3. Вільма Мурто (Фінляндія)

Біг 1500 м, чоловіки

1. Джош Керр (Велика Британія)

2. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)

3. Нарве Гільє Нордос (Норвегія)

Біг 400 м, жінки

1. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка)

2. Наталя Качмарек (Польща)

3. Сада Вільямс (Барбадос)

Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки