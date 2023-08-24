Джерело - Чемпіон.
23 серпня у Будапешті відбувся 5-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 5-ий день ЧС-2023 було розіграно чотири комплекти медалей. Українці не виступали у фіналах. Вони виступали у кваліфікаціях. Так, у бігу на 800 м Ольга Ляхова та Наталія Кроль не змогли кваліфікуватися до півфіналу. Кваліфікацію змагань зі стрибків з жердиною не подолав Владислав Малихін. Українські легкоатлетки Марія Сіней, Наталія Стребкова та Ірина Климець відповідно не подолали кваліфікацію у потрійному стрибку, бігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами та у змаганнях з метання молота. У цей день найкраще серед українців виступила Марина Бех-Романчук, яка з першої спроби відібралася до фіналу.
Щодо фіналів, що найбільш напруженим був у стрибках з жердиною в жінок. Ніна Кеннеді (Австралія) та Кеті Мун (США) поділили чемпіонство, показавши однакові результати і обидві отримали золоті медалі. Срібну медаль у цій дисципліні не вручали. Британець Джош Керр виграв змагання з бігу на дистанції 1500 метрів. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) виграла змагання у бігу на 400 метрів, а норвежець Карстен Вархольм був першим у бігу 400 метрів з бар'єрами.
Переможці та призери ЧС за 23 серпня:
Стрибки з жердиною, жінки
- 1. Ніна Кеннеді (Австралія)
- 1. Кеті Мун (США)
- 3. Вільма Мурто (Фінляндія)
Біг 1500 м, чоловіки
- 1. Джош Керр (Велика Британія)
- 2. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
- 3. Нарве Гільє Нордос (Норвегія)
Біг 400 м, жінки
- 1. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка)
- 2. Наталя Качмарек (Польща)
- 3. Сада Вільямс (Барбадос)
Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки
- 1. Карстен Вархольм (Норвегія)
- 2. Кайрон Мак-Мастер (Британські Віргінські Острови)
- 3. Рай Бенджамін (США)