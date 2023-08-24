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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу

Підсумки змагань за 23 серпня
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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

23 серпня у Будапешті відбувся 5-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 5-ий день ЧС-2023 було розіграно чотири комплекти медалей. Українці не виступали у фіналах. Вони виступали у кваліфікаціях. Так, у бігу на 800 м Ольга Ляхова та Наталія Кроль не змогли кваліфікуватися до півфіналу. Кваліфікацію змагань зі стрибків з жердиною не подолав Владислав Малихін. Українські легкоатлетки Марія Сіней, Наталія Стребкова та Ірина Климець відповідно не подолали кваліфікацію у потрійному стрибку, бігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами та у змаганнях з метання молота. У цей день найкраще серед українців виступила Марина Бех-Романчук, яка з першої спроби відібралася до фіналу.

Щодо фіналів, що найбільш напруженим був у стрибках з жердиною в жінок. Ніна Кеннеді (Австралія) та Кеті Мун (США) поділили чемпіонство, показавши однакові результати і обидві отримали золоті медалі. Срібну медаль у цій дисципліні не вручали. Британець Джош Керр виграв змагання з бігу на дистанції 1500 метрів. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) виграла змагання у бігу на 400 метрів, а норвежець Карстен Вархольм був першим у бігу 400 метрів з бар'єрами.

Переможці та призери ЧС за 23 серпня:

Стрибки з жердиною, жінки

  • 1. Ніна Кеннеді (Австралія)
  • 1. Кеті Мун (США)
  • 3. Вільма Мурто (Фінляндія)

Біг 1500 м, чоловіки

  • 1. Джош Керр (Велика Британія)
  • 2. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
  • 3. Нарве Гільє Нордос (Норвегія)

Біг 400 м, жінки

  • 1. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка)
  • 2. Наталя Качмарек (Польща)
  • 3. Сада Вільямс (Барбадос)

Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки

  • 1. Карстен Вархольм (Норвегія)
  • 2. Кайрон Мак-Мастер (Британські Віргінські Острови)
  • 3. Рай Бенджамін (США)

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