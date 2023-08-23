Ляхова та Кроль не вийшли до півфіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У Будапешті на чемпіонаті світу з легкої атлетики у попередніх забігах на 800 метрів українки Ольга Ляхова та Наталія Кроль не пробилися до півфіналу.

Ляхова у своєму забігу стала шостою - 2.03,11, Кроль - сьомою - 2.01,62.

Для потрапляння до півфіналів українки мали ввійти до трійки найкращих бігунок у своїх групах. За добором шанси на кваліфікацію також мали три спортсменки з найкращим часом серед тих, хто напряму не відібрався до наступного раунду.

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Ольга вдруге поспіль не вийшла у півфінал на ЧС, Наталія вперше в кар’єрі не буде представлена у півфінальному забігу.