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Климець на подолала кваліфікацію на чемпіонаті світу

Вчора 23:51 182 0
Климець на подолала кваліфікацію на чемпіонаті світу
#Ірина Климець

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ірина Климець не змогла вийти у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні молота.

Вона посіла 15-те місце з результатом 66,87 м.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

З першого місця кваліфікувалась Сілья Косонен з Фінляндії.

Чемпіонат світу з легкої атлетики
Метання молота
Жінки
Кваліфікація
23 серпня
  • 1. Сілья Косонен (Фінляндія) – 74.19 м
  • 2. Б'янка Флорентіна Гелбер (Румунія) - 73.67
  • 3. Джані Кассанавойд (США) - 72.70
  • ...
  • 15. Ірина Климець (Україна) - 66,87 м
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