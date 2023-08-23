Климець на подолала кваліфікацію на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Ірина Климець не змогла вийти у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні молота.
Вона посіла 15-те місце з результатом 66,87 м.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
З першого місця кваліфікувалась Сілья Косонен з Фінляндії.
Чемпіонат світу з легкої атлетики
Метання молота
Жінки
Кваліфікація
23 серпня
- 1. Сілья Косонен (Фінляндія) – 74.19 м
- 2. Б'янка Флорентіна Гелбер (Румунія) - 73.67
- 3. Джані Кассанавойд (США) - 72.70
- ...
- 15. Ірина Климець (Україна) - 66,87 м