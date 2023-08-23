Климець на подолала кваліфікацію на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ірина Климець не змогла вийти у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у метанні молота.

Вона посіла 15-те місце з результатом 66,87 м.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

З першого місця кваліфікувалась Сілья Косонен з Фінляндії.

Чемпіонат світу з легкої атлетики

Метання молота

Жінки

Кваліфікація

23 серпня