Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку

Вона виконала кваліфікаційний норматив і вийшла з першої спроби

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Українка кваліфікувалась з другого місця з результатом 14,55 м.

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Вона виконала кваліфікаційний норматив і вийшла з першої спроби.

Також до фіналу вийшли Шанієка Ріккетс з Ямайки та Леяніс Перес Ернандес з Куби.

Фінал у жіночому потрійному стрибку відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.

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