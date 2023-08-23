Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку

Джерело - Чемпіон.
Марина Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.
Українка кваліфікувалась з другого місця з результатом 14,55 м.
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Вона виконала кваліфікаційний норматив і вийшла з першої спроби.
Також до фіналу вийшли Шанієка Ріккетс з Ямайки та Леяніс Перес Ернандес з Куби.
Фінал у жіночому потрійному стрибку відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.
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