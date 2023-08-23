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Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку

Вона виконала кваліфікаційний норматив і вийшла з першої спроби
Сьогодні 21:02 571 0
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Українка кваліфікувалась з другого місця з результатом 14,55 м.

  Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Вона виконала кваліфікаційний норматив і вийшла з першої спроби.

Також до фіналу вийшли Шанієка Ріккетс з Ямайки та Леяніс Перес Ернандес з Куби.

Фінал у жіночому потрійному стрибку відбудеться у п'ятницю, 25 серпня.

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