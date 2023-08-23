Джерело - Чемпіон.
Українка Наталія Стребкова не змогла кваліфікуватись до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у бігу на 3000 метрів з бар’єрами.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
З результатом 10:02.20 хв вона стала 12-ю у своєму забігу.
З першого місця кваліфікувалась представниця Бахрейна Вінфред Яві.
Чемпіонат світу з легкої атлетики
Біг на 3000 метрів з бар’єрами
Жінки
Кваліфікація
23 серпня
- 1. Вінфред Яві (Бахрейн) - 9:12.18
- 2. Беатріс Чепкоєч (Кенія) - 9:12.22
- 3. Ломі Мулета (Ефіопія) - 9:20.13
- ...
- 12. Наталія Стребкова (Україна) - 10:02.20