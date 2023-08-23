Джерело - Чемпіон.

Українка Наталія Стребкова не змогла кваліфікуватись до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у бігу на 3000 метрів з бар’єрами.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

З результатом 10:02.20 хв вона стала 12-ю у своєму забігу.

З першого місця кваліфікувалась представниця Бахрейна Вінфред Яві.

Чемпіонат світу з легкої атлетики

Біг на 3000 метрів з бар’єрами

Жінки

Кваліфікація

23 серпня