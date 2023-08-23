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Стребкова не змогла кваліфікуватись до фіналу чемпіонату світу

Вчора 22:50 274 0
Стребкова не змогла кваліфікуватись до фіналу чемпіонату світу
#Наталія Стребкова

Джерело - Чемпіон.

Українка Наталія Стребкова не змогла кваліфікуватись до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики у бігу на 3000 метрів з бар’єрами.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

З результатом 10:02.20 хв вона стала 12-ю у своєму забігу.

З першого місця кваліфікувалась представниця Бахрейна Вінфред Яві.

Чемпіонат світу з легкої атлетики
Біг на 3000 метрів з бар’єрами
Жінки
Кваліфікація
23 серпня
  • 1. Вінфред Яві (Бахрейн) - 9:12.18
  • 2. Беатріс Чепкоєч (Кенія) - 9:12.22
  • 3. Ломі Мулета (Ефіопія) - 9:20.13
  • ...
  • 12. Наталія Стребкова (Україна) - 10:02.20
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