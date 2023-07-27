Гутцайт: Щоб наші спортсмени потрапили на ОІ, нам потрібно брати участь у всіх змаганнях

Президент НОК прокоментував допуск українських спортсменів до міжнародних змагань з росіянами

Джерело - Чемпіон.

Мінспорту вирішило дозволити українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких атлети з росії та білорусі виступають під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Учора, 26 липня, МОК надіслав усім країнам-учасникам запрошення на Олімпійські ігри. Не надіслали РФ та Білорусі. Ми зрозуміли, що вже остаточно не буде росіян та білорусів під своїм прапором та своєю символікою на Олімпійських іграх. Ви бачили, як наші спортсмени брали участь в Європейських іграх. Бачили, скільки наші спортсмени виграли медалей на ЄІ - 41 медаль, 21 золота.

Актуально: Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до МОК щодо допуску росіян на ОІ-2024

Кожного дня ми підіймали наш прапор, наші спортсмени стояли на пʼєдесталі, кожного дня нам аплодувала вся Європа та вся Україна. Після того, як країн-агресорок не запросили на Олімпійські ігри. Ми прийняли рішення, зараз вже розпочинаються ліцензійні змагання. Щоб наші спортсмени потрапили на Олімпіаду, нам потрібно брати участь у всіх змаганнях.

Читайте: Міністерство молоді та спорту України скасувало бойкот змагань із росіянами

І нам дуже важливо, щоб на Олімпійських іграх було, як щойно було в Польщі на Європейських іграх. Коли ми виходили на стадіон й нам всім аплодували. І всі реально були раді бачити Україну на Європейських іграх.

Дивіться: У Парижі запустили годинник, який відраховуватиме час до початку Олімпіади

Тому для нас дуже важливо, щоб на Олімпіаді в Парижі не було росіян та білорусів під своїми прапорами, не було символік, не було прояв російської чи білоруської сторони. А ми виходили на відкриття, і щоб весь світ побачив, що Україна була, є і буде", - сказав Гутцайт.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!