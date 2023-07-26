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Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до МОК щодо допуску росіян на ОІ-2024

Сьогодні 23:21 240 0
Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до МОК щодо допуску росіян на ОІ-2024
Фото: Getty Images

Джерело - Міністерства закордонних справ Естонії.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє Міністерства закордонних справ Естонії.

"Рівно через рік стартують Олімпійські ігри в Парижі. Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, високо оцінюємо нещодавнє підтвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) того, що Росія та Білорусь не отримають офіційних запрошень на літні Олімпійські ігри в Парижі 2024 року. Проте ми глибоко стурбовані рекомендацією МОК відкрити шлях для спортсменів з Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях під завісою нейтралітету.

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Такий підхід є невиправданим, оскільки Росія та її спільник Білорусь продовжують вести жорстоку війну проти України, щоб знищити суверенну націю-учасницю Олімпійських ігор. Хоча агресія та звірства Росії щодо України та її народу, включаючи її спортивне співтовариство, лише погіршилися, необґрунтовано пом’якшувати будь-які заходи проти Росії та Білорусі, у тому числі ті, які МОК встановив понад півтора року тому.

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Ми не можемо ігнорувати той факт, що цих спортсменів підтримують їхні уряди, а також бізнеси, які підтримують нинішні режими в Росії та Білорусі. Щобільше, протягом останніх років ми бачимо, що Росія використовує присутність "нейтральних" спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй державній пропаганді, яка включає в себе прославлення армії агресора та сприяння призову на військову службу.

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Ми не можемо ігнорувати зростаючу стурбованість спортсменів і спортивних організацій у всьому світі щодо можливого рішення дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися на міжнародному рівні разом з українцями, які мають захищати свою країну та свободу. Через загарбницьку війну Росії проти України, зокрема, загинули сотні українських спортсменів, а українські спортивні споруди були знищені або пошкоджені в рамках навмисних атак на цивільну інфраструктуру.

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Багатьом спортсменам з України досі заборонено брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну. Переконливо закликаємо вас захистити принципи Олімпійської хартії та чесність змагань, а також переглянути свій підхід щодо участі росіян та білорусів у майбутніх Олімпійських іграх.  

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Це має бути зроблено заради української спортивної спільноти, спортсменів у всьому світі та майбутніх поколінь, які заслуговують жити у світі, де агресія як політичний інструмент повністю дискредитована, а цінності, які ми цінуємо як частину Олімпійського руху, зберігаються", – йдеться в заяві.

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