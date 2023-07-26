Міністерство молоді та спорту України скасувало бойкот змагань із росіянами

Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу

Джерело - Суспільне Спорт.

Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з росії чи білорусі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Відтепер українським спортсменам дозволено брати участь у змаганнях, на яких атлети з терористичних країн виступають під нейтральним прапором.

У березні цього року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення бойкотувати змагання, на яких виступають росіяни чи білоруси.

Напередодні МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024.

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