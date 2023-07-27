Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Українським спортсменам дозволили брати участь у змаганнях, де немає представників рф та рб під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України.

Про це йдеться у заяві Міністерство молоді та спорту України.

"Міжнародний олімпійський комітет не запросив офіційні делегації країн-агресорок на Олімпійські ігри у Парижі. Це результат наших спільних зусиль, Президента України, дипломатів, міжнародних партнерів та усієї спортивної спільноти. Українські спортсмени та тренери прагнуть чесно змагатися і не відмовляться від боротьби. Зауважимо, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів, на наш погляд, не виявляють достатньої ефективності. Неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях з метою перешкоджати участі та ліцензуванню наших атлетів у Олімпійських іграх. Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях, де немає представників рф та рб під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України. Міністерство продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн-агресорок, які підтримують війну проти України.

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Міністерство молоді та спорту України здійснюватиме суворий моніторинг дотримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх вболівальників з боку організаторів міжнародних змагань. У разі виявлення фактів, що "нейтральні спортсмени" з паспортами рф чи рб використовують національну символіку, діями чи заявами виказують приналежність до країн-агресорок, Україна:

Фіксує факт порушення "нейтрального" статусу та рекомендованих умов, визначених Міжнародним олімпійським комітетом;

Заявляє протест організатору міжнародних змагань;

У разі відмови організаторів змагань усунути порушення — національна збірна команда України припиняє участь у конкретних спортивних змаганнях.

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Україна не змінює ставлення до російського спорту. Його повністю контролює кремлівський режим і саме кремлівський режим визначає, хто з росіян та за яких умов братиме участь у міжнародних змаганнях. Ми вважаємо цю тактику кремля неприпустимою. Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам — країнам, урядам, національним олімпійським комітетам, спортивним федераціям, спортсменам, всім, хто став з нами на правильний бік історії, хто разом із нами чинить опір перетворенню міжнародного спорту на інструмент політичної пропаганди кремлівського режиму. Вдячні усім, хто не допускає повернення представників країн-агресорок до міжнародних змагань. Як результат, більшість федерацій не допустила ані росіян, ані білорусів, а найтитулованіші спортсмени - відсторонені за публічну підтримку війни в Україні. Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно з партнерами, аби кожен російський чи білоруський спортсмен, який підтримує війну, забув про міжнародний спорт", - йдеться в заяві Мінспорту.

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