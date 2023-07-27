Головне
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
Сьогодні 19:41 223
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 20:59 105
Нива Тернопіль здолала Буковину: Результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 18:57 392
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Сьогодні 17:17 1323 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 17:00 342
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Сьогодні 16:09 559
Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 15:22 889
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 783
Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані
Сьогодні 14:47 1052 2
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Сьогодні 13:15 1124 1
Прямі трансляції

Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях

Сьогодні 19:41 223 0
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
#Міністерство молоді та спорту

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Українським спортсменам дозволили брати участь у змаганнях, де немає представників рф та рб під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України.

Про це йдеться у заяві Міністерство молоді та спорту України.

"Міжнародний олімпійський комітет не запросив офіційні делегації країн-агресорок на Олімпійські ігри у Парижі. Це результат наших спільних зусиль, Президента України, дипломатів, міжнародних партнерів та усієї спортивної спільноти. Українські спортсмени та тренери прагнуть чесно змагатися і не відмовляться від боротьби.

Зауважимо, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів, на наш погляд, не виявляють достатньої ефективності. Неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях з метою перешкоджати участі та ліцензуванню наших атлетів у Олімпійських іграх.

Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях, де немає представників рф та рб під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України. Міністерство продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн-агресорок, які підтримують війну проти України.

    Актуально: Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви звернулися до МОК щодо допуску росіян на ОІ-2024

Міністерство молоді та спорту України здійснюватиме суворий моніторинг дотримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх вболівальників з боку організаторів міжнародних змагань. У разі виявлення фактів, що "нейтральні спортсмени" з паспортами рф чи рб використовують національну символіку, діями чи заявами виказують приналежність до країн-агресорок, Україна:

  • Фіксує факт порушення "нейтрального" статусу та рекомендованих умов, визначених Міжнародним олімпійським комітетом;
  • Заявляє протест організатору міжнародних змагань;
  • У разі відмови організаторів змагань усунути порушення — національна збірна команда України припиняє участь у конкретних спортивних змаганнях.

  Важливо: МОК не запросив росію та білорусь на Олімпіаду-2024

Україна не змінює ставлення до російського спорту. Його повністю контролює кремлівський режим і саме кремлівський режим визначає, хто з росіян та за яких умов братиме участь у міжнародних змаганнях. Ми вважаємо цю тактику кремля неприпустимою.

Ми дякуємо всім нашим міжнародним партнерам — країнам, урядам, національним олімпійським комітетам, спортивним федераціям, спортсменам, всім, хто став з нами на правильний бік історії, хто разом із нами чинить опір перетворенню міжнародного спорту на інструмент політичної пропаганди кремлівського режиму.

Вдячні усім, хто не допускає повернення представників країн-агресорок до міжнародних змагань. Як результат, більшість федерацій не допустила ані росіян, ані білорусів, а найтитулованіші спортсмени - відсторонені за публічну підтримку війни в Україні.

Ми продовжуємо нашу боротьбу спільно з партнерами, аби кожен російський чи білоруський спортсмен, який підтримує війну, забув про міжнародний спорт", - йдеться в заяві Мінспорту.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 4764
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14135
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2491
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 3617
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 2910
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6738
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22475
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21828
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22025 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3003
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2612
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80029 1