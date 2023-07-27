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Подоляк: FIE, російські гроші кровʼю не пахнуть?

Сьогодні 17:50 136 0
Подоляк: FIE, російські гроші кровʼю не пахнуть?

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на рішення Міжнародної федерації фехтування дискваліфікувати українку Ольгу Харлан за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку на ЧС.

Відповідний пост він виклав у твіттері.

"На фото зображена Анна Смірнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після чесної перемоги в бою. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста.

Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці. FIE, це слід сприймати як позицію? Російські гроші кровʼю не пахнуть?" - написав Подоляк.

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