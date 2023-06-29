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Визначився суперник жіночої збірної України з пляжного футболу у півфіналі Європейських ігор

Півфінальний матч відбудеться 30 червня
Сьогодні 21:23 256 0
Визначився суперник жіночої збірної України з пляжного футболу у півфіналі Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Португалії  перемогла Польщу у третьому турі групового етапу турніру з пляжного футболу на Європейських іграх в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Матч завершився з рахунком 2:1. Збірна Португалії виграла групу А і у півфіналі зустрінеться зі збірною України, яка посіла друге місце у групі В.  Півфінальний матч відбудеться завтра, 30 червня. Початок о 17:00.

Нагадаємо, що вчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група А. Жінки
3 тур, 29 червня

Польща - Португалія 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Турнірні таблиці:

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