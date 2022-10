Олександр "s1mple" Костилєв продовжив контракт з кіберспортивним клубом NAVI.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати"

Нова угода розрахована на три роки.

s1mple приєднався до NAVI 4 серпня 2016 року.

We will never let him go pic.twitter.com/mBS7H60ubd