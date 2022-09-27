Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 2556
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:09 541
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 17:41 3328
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:33 19550
Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією
Сьогодні 11:09 1729
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 09:39 14771
Ф'юрі назвав свого наступного суперника
Сьогодні 09:25 1175
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 3044
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус
Вчора 19:54 2921
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5344 3
Прямі трансляції

Чжоу продовжив контракт із Альфа Ромео на сезон-2023

Сьогодні 17:30 224 0
Чжоу підписав із командою нову однорічну угоду
Чжоу продовжив контракт із Альфа Ромео на сезон-2023
#Формула 1, #Чжоу, #Alfa Romeo

Джерело - Чемпіон.

Китайський гонщик Формули-1 Чжоу Гуаньюй продовжить виступати за Альфа Ромео у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Чжоу підписав із командою нову однорічну угоду. Його напарником залишиться Валттері Боттас.

"Абсолютно божевільний рік, але я пишаюся всім, чого ми досягли як команда. Продовжимо працювати й разом підкорювати нові рубежі", - сказав Чжоу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14771
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус 2921
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 19550
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН Україна - Шотландія: ОНЛАЙН 3328
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа 3044
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО 3171
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45330
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36323
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15828
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92760 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11622 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60808