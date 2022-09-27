Чжоу продовжив контракт із Альфа Ромео на сезон-2023

Джерело - Чемпіон.
Китайський гонщик Формули-1 Чжоу Гуаньюй продовжить виступати за Альфа Ромео у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Чжоу підписав із командою нову однорічну угоду. Його напарником залишиться Валттері Боттас.
"Абсолютно божевільний рік, але я пишаюся всім, чого ми досягли як команда. Продовжимо працювати й разом підкорювати нові рубежі", - сказав Чжоу.
The journey continues! F1 driver @ZhouGuanyu24 will be with @alfaromeoorlen also for the 2023 season, looking forward to the next chapter of this story together. https://t.co/qoEtC9hOAU #KeepMakingHistory #AlfaRomeo #JoinTheTribe pic.twitter.com/4netxoawmG— Alfa Romeo (@alfa_romeo) September 27, 2022