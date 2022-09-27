Чжоу продовжив контракт із Альфа Ромео на сезон-2023

Китайський гонщик Формули-1 Чжоу Гуаньюй продовжить виступати за Альфа Ромео у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Чжоу підписав із командою нову однорічну угоду. Його напарником залишиться Валттері Боттас.

"Абсолютно божевільний рік, але я пишаюся всім, чого ми досягли як команда. Продовжимо працювати й разом підкорювати нові рубежі", - сказав Чжоу.