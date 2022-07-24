Гамільтон провів 300-й Гран-прі в кар’єрі

Джерело - Чемпіон.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон на Гран-прі Франції провів 300-ту гонку Формули-1 в кар’єрі.
Про це повідомляє пресслужба Ф-1.
Семиразовий чемпіон світу став шостим гонщиком із таким досягненням.
Раніше 300 Гран-прі провели Кімі Райкконен (350), Фернандо Алонсо (346), Рубенс Баррікелло (323), Міхаель Шумахер (307) та Дженсон Баттон (306).
Back where it all started ⏪— Formula 1 (@F1) July 24, 2022
That rookie would go on to achieve 300 races in F1, and so much more! 🏆#FrenchGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/MPUKQeqMCK
Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Франції.