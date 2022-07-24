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Гамільтон провів 300-й Гран-прі в кар’єрі

Сьогодні 18:51 186 0
Семиразовий чемпіон світу став шостим гонщиком із таким досягненням.
Гамільтон провів 300-й Гран-прі в кар’єрі
#Льюїс Гамільтон, #Мерседес

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон на Гран-прі Франції провів 300-ту гонку Формули-1 в кар’єрі.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Семиразовий чемпіон світу став шостим гонщиком із таким досягненням. 

Раніше 300 Гран-прі провели Кімі Райкконен (350), Фернандо Алонсо (346), Рубенс Баррікелло (323), Міхаель Шумахер (307) та Дженсон Баттон (306).

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі Франції.

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