Міжнародна федерація лижного спорту продовжила відсторонення росіян

Рада Міжнародної федерації лижного спорту продовжила термін дискваліфікації російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

"На черговому засіданні Рада FIS продовжила бан, тобто заборону участі в змаганнях за межами державних кордонів, російських та білоруських спортсменів на період літнього сезону. Повторно розгляд цього питання відбудеться восени й залежатиме від ситуації в Україні. ФЛСУ не залишається осторонь цього питання".

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"Перед проведенням засідання FIS Федерація вчергове звернулася до її керівництва з роз'ясненням необхідності продовження цієї заборони, а також проханням призупинити членство російських і білоруських національних федерацій та діяльність усіх офіційних осіб, що їх представляють. Окремо українські лижники та сноубордисти звернулися в Комісію атлетів FIS", - йдеться у повідомленні.