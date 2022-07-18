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Міжнародна федерація лижного спорту продовжила відсторонення росіян

Сьогодні 15:51 215 0
росіяни та білоруси не зможуть брати участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації лижного спорту
Міжнародна федерація лижного спорту продовжила відсторонення росіян

Джерело - Чемпіон.

Рада Міжнародної федерації лижного спорту продовжила термін дискваліфікації російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

"На черговому засіданні Рада FIS продовжила бан, тобто заборону участі в змаганнях за межами державних кордонів, російських та білоруських спортсменів на період літнього сезону. Повторно розгляд цього питання відбудеться восени й залежатиме від ситуації в Україні. ФЛСУ не залишається осторонь цього питання".

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"Перед проведенням засідання FIS Федерація вчергове звернулася до її керівництва з роз'ясненням необхідності продовження цієї заборони, а також проханням призупинити членство російських і білоруських національних федерацій та діяльність усіх офіційних осіб, що їх представляють. Окремо українські лижники та сноубордисти звернулися в Комісію атлетів FIS", - йдеться у повідомленні.

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