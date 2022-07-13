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Полторацька здобула бронзу Всесвітніх ігор, Канада подала протест, який задовільнили

Сьогодні 09:39 413 0
Полторацька здобула бронзу Всесвітніх ігор, Канада подала протест, який задовільнили

Джерело - Чемпіон.

Ушуїстка Яна Полторацька на Всесвітніх іграх-2022 показала четвертий результат у виступі з мечем (цзянь шу), і другий - зі списом (цян шу), що вивело її на третє місце за сумою балів.

Однак канадська сторона подала протест, який суддівська комісія задовольнила. Як наслідок - Полторацька в другому виді програми опустилася на третє місце та залишилилась без медалі, опинившись на четвертому місці з результатом - 18.180 (9.060 + 9.120).

Чемпіонкою Всесвітніх ігор в боротьбі ушу (цзянь шу, цян шу) стала представниця В'єтнама Туй Ві Дунг (19.040). Срібна нагорода дісталася канадці Вінні Сай (18.340), бронза в кореянки Хідзю Сео (18.320).

У пятий день Всесвітніх ігор українські атлети здобули одну медаль - бронза Романа Реви в ушу (Чан Цюань). Загалом українські спортсмени здобули в Бірмінгемі 24 медалі. Змагання триватимуть до 17 липня.

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