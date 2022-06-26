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Федіна: Німецький дует відмовляється виступати на змаганнях разом з росією

Сьогодні 20:09 140 0
Федіна: Німецький дует відмовляється виступати на змаганнях разом з росією
#Марта Федіна

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка світу з артистичного плавання Марта Федіна розповіла про підтримку від іноземних спортсменів.

"Я можу відповісти, що не дуже багато питають про війну.

Хотіла розповісти, що спочатку FINA, ми одразу почали їм писати, ще 24-25 лютого, що потрібно щось зробити з російськими спортсменами. Декілька днів вона нічого не робила, мабуть, думала. Потім спортсменки з нашого виду спорту, з Німеччини, написали листа, що вони відмовляються виступати на змаганнях, якщо братиме участь росії.

Я коли їх побачила, там тільки дует тренується, то дуже дякувала їм, бо вважаю, що це був такий вирішальний момент. Вони казали, що це найдрібніше, що вони можуть для нас зробити.

Багато, хто підходить та питає. Спортсменки з Японії, наші прямі конкурентки, нам вчора подарували альбоми з побажаннями українською мовою, на японській та англійській. Вони підтримували, надсилали якісь грошові перекази для нашої федерації. Американська федерація, бо там один з головних тренерів - наша українка Анна Волошина, вона зараз там тренує.

Дуже багато спортсменів з початку війни писали мені, навіть, які зараз не тренуються і мають високий рівень у синхронному плаванні. Іспанія висилала нам всілякі рушники", - зазначила Федіна.

Раніше збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті.

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