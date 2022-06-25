Збірна України здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у хайлайті

Восьма медаль для України на нинішньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула золоту медаль чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що відбувається у Будапешті.

Українки перемогли у хайлайті. Команда у складі Владислави та Марини Алексєєвих, Олесі Деревянченко, Вероніки Гришко, Марти Федіної, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангелини Овчиннікової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко показали результат 95, 0333.

Для України це вже восьма медаль на цьогорічному чемпіонаті світу. 7 із них завоювали саме синхроністки.

Чемпіонат світу-2022 з водних видів спорту

Хайлайт

25 червня

1. Україна - 95,0333

2. Італія - 92,26673

3. Іспанія - 91,9333