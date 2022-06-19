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Килипко виграла бронзу на турнірі у Фінляндії

Сьогодні 17:25 95 0
Друга "бронза" в сезоні для українки
Килипко виграла бронзу на турнірі у Фінляндії
#Килипко

Джерело - suspilne.media.

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла третє місце на змаганнях Континентального туру World Athletics у фінському Куортане.

Килипко з першої спроби подала бар’єри у 4.20 та 4.30 метра. До висоти 4.40 метра вона підходила з шістьма потенційними конкурентками, тоді як Мурто та Молінароло подолали позначку у 4.30 метри з другої спроби.

Саме між Мурто, Молінароло та Килипко розгорталася боротьба за медалі у той час, як три інші стрибунки провалили три власні спроби на висоті у 4.40 метри, що у підсумку вирішила долю "срібла": Марині знадобилися три спроби, італійці — дві.

Килипко та Молінароло не змогли взяти висоту у 4.50 метра, яку Мурто подолала з першої спроби, гарантувавши собі “золото” домашніх змагань. Зрештою, фінка встановила новий індивідуальний рекорд сезону з показником у 4.60 метри та зупинилася лише на позначці у 4.73 метри.

Континентальний тур World Athletics
Куортане, Фінляндія
Стрибки з жердиною
1. Вільма Мурто (Фінляндія) — 4.60 метри
2. Еліси Молінароло (Італія) — 4.40 м
3. Марина Килипко (Україна) — 4.40 м

Килипко здобула свою другу медаль цього сезону. Минулого тижня вона виграла “бронзу” на змаганнях в австрійському Інсбруку з результатом у 4.26 метри.

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