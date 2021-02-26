Лікарі кілька днів боролися за життя воротаря після серцевого нападу

Голкіпер гандбольного клубу Порту та збірної Португалії Альфреду Кінтана помер після серцевого нападу у віці 32 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кінтана зазнав серцевого нападу у понеділок, 22 лютого, під час тренування. Незважаючи на те, що лікарі були поруч і швидко надали йому допомогу, голкіпер Порту деякий час перебував без кисню.

Голкіпера терміново госпіталізували, після чого лікарі вирішили ввести його у штучну кому через ускладнення, які виникли під час нападу.

Стан голкіпера оцінювали як стабільний, проте лікарі утримувалися від того, щоб дати оптимістичний прогноз щодо його одужання. У п'ятницю, 26 лютого, "Порту" повідомив про те, що Кінтана помер.

Лікар збірної Португалії Аугушту Роша, який тривалий час оглядав Кінтану під час виступів національної команди зазначив, що воротар раніше не мав проблем із здоров'ям. І вважає, що іноді такі проблеми передбачити непросто.

Через госпіталізацію Кінтани було перенесено матч гандбольної Ліги чемпіонів між Мешков Брестом та Порту, який мав відбутися у середу, 24 лютого.