Команда Пакьяо не зацікавлена в поєдинку з Мак-Грегором

Поєдинок між Менні Пакьяо та Конором Мак-Грегором наразі не актуальний.

Про це заявив президент промоутерської компанії Пакьяо MP Promotions Шон Гіббонс.

"На жаль, все виглядало так, ніби Конор заглядав за спину Дастіну і був нокаутований. Як мені здається, наразі бій Пакьяо - Мак-Грегор не актуальний. У Конора залишилися деякі справи в UFC, які йому потрібно вирішити. Це розчарування, адже бій міг вийти цікавим", - сказав Гіббонс.