Це звання віддали кубинцю Йорденісу Угасу (26-4, 12 KO), який раніше володів титулом WBA Regular

Менні Пакьяо (62-7-2, 39KO) був позбавлений пояса за версією WBA Super в напівсередній дивізіоні і переведений в статус "чемпіон у відпустці".

Про це повідомляє worldboxingnews.net.

Це звання віддали кубинцю Йорденісу Угасу (26-4, 12 KO), який раніше володів титулом WBA Regular.

"Всесвітня боксерська асоціація прийняла рішення перевести філіппінця Менні Пакьяо в статус "чемпіона у відпустці". Всі суперечки, які можуть виникнути в процесі, повинні бути врегульовані за правилами WBA", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом.