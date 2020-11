Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є

Бій-реванш між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор’є відбудеться 23 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Бій відбудеться під час турніру UFC 257 в Лас-Вегасі.

The rematch is OFFICIAL!



💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257 pic.twitter.com/G8IAfISBPZ