Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є

Джерело - Чемпіон.
Бій-реванш між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор’є відбудеться 23 січня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
Бій відбудеться під час турніру UFC 257 в Лас-Вегасі.
The rematch is OFFICIAL!— UFC (@ufc) November 23, 2020
💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257 pic.twitter.com/G8IAfISBPZ
Мак-Грегор і Пор’є вже зустрічалися у 2014 році. Тоді ірландець здобув перемогу технічним нокаутом.
Відзначимо, що сам Мак-Грегор хотів провести бій навіть раніше - 12 грудня.
Нагадаємо, Шевченко успішно захистила чемпіонський титул UFC.