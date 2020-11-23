Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є

Очікується, що зустріч відбудеться на Бійцівському острові

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор’є відбудеться 23 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Бій відбудеться під час турніру UFC 257 в Лас-Вегасі.

Мак-Грегор і Пор’є вже зустрічалися у 2014 році. Тоді ірландець здобув перемогу технічним нокаутом.

Відзначимо, що сам Мак-Грегор хотів провести бій навіть раніше - 12 грудня.

Нагадаємо, Шевченко успішно захистила чемпіонський титул UFC.