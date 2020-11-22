 Шевченко успішно захистила чемпіонський титул UFC | ММА | Champion.com.ua
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Шевченко успішно захистила чемпіонський титул UFC

Сьогодні 09:25 1010 0
Бій тривав усі відведені п'ять раундів
Шевченко успішно захистила чемпіонський титул UFC
#Майя, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка UFC в найлегшій вазі Валентина Шевченко провела успішний захист свого титулу в бою з бразилійкою Дженніфер Маєю на турнірі UFC 255 в Лас-Вегасі (США).

Бій пройшов всі п'ять раундів, за підсумками яких уродженка Киргизстану перемогла одноголосним рішенням суддів.

Для Валентини це був четвертий захист титулу. Дівчина здобула 20 перемог в ММА при трьох поразках. Мая програла сьомий раз у кар'єрі при 18-ти перемогах.

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