Команда Формули-1 Рейсінг Поінт підписав пілота Феррарі Себастьяна Феттеля.

Про це повідомляє Formula1.com.

4-разовий чемпіон світу перейде в команду в наступному році, коли вона вже буде називатися Астон Мартін. Про терміни контракту інформації немає.

У складі Рейсінг Поінт Феттель замінить Серхіо Переса. У свою чергу, місце Феттеля в Феррарі займе Карлос Сайнс.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE