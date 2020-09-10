Про терміни контракту інформації немає

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Рейсінг Поінт підписав пілота Феррарі Себастьяна Феттеля.

Про це повідомляє Formula1.com.

4-разовий чемпіон світу перейде в команду в наступному році, коли вона вже буде називатися Астон Мартін. Про терміни контракту інформації немає.

У складі Рейсінг Поінт Феттель замінить Серхіо Переса. У свою чергу, місце Феттеля в Феррарі займе Карлос Сайнс.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE — Formula 1 (@F1) September 10, 2020

За Феррарі Феттель виступає з 2015 року, проте так і не зміг принести Скудерії чемпіонський титул. Свій чотири чемпіонства німець завоював ще в 2010-2013 роках у складі Ред Булла.

В Астон Мартіні Феттель буде напарником Ленса Стролла. Його батько Лоуренс є одним з власників команди, яка готова до великих інвестицій, щоб боротися за високі місця.

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.